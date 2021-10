Tradition seit 300 Jahren: Der Fährmann in Bad Münster am Stein setzt Gäste vom Kurpark über die Nahe ins märchenhafte, idyllische Huttental und zu den Wanderwegen auf der anderen Seite über – mit bloßer Muskelkraft, früher mit Stangen, später mithilfe eines über den Fluss gespannten Seils. So ist es bis heute.