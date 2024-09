Plus Duchroth Die französische Lebensart für den Gaumen: Duchrotherin kreiert ihren eigenen Aperitif Von Markus Kilian i Laurence Frick vom gleichnamigen Weingut in Duchroth ist stolz: Gemeinsam mit ihrem Partner hat sie ihren ersten eigenen Aperitif, den „Savivre“, geschaffen. Die Kombination aus Grapefruit mit mehreren Kräutern und Gewürzen komme gut an, erzählt sie. Foto: Markus Kilian Gemeinsam mit ihrem Partner hat Laurence Frick den „Savivre“ auf den Markt gebracht. Wie sie auf die Idee kam und was sie sich von ihrem Getränk erhofft. Lesezeit: 3 Minuten

„Savior vivre“ – die Kunst, das Leben zu genießen. Diese französische Lebensart will Laurence Frick vom gleichnamigen Weingut in Duchroth geschmacklich nach Deutschland holen. Dafür hat sie mit ihrem Partner einen Aperitif kreiert, der genau dieses Gefühl auf dem Gaumen entstehen lassen soll. Daher auch der Name: „Savivre“, eine Verkürzung ...