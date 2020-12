Kreis Bad Kreuznach

Als einziges Freibad im Stadtgebiet Bad Kreuznach öffnet das in Bad Münster am Stein ab Mittwoch, 1. Juli, 10 Uhr, seine Tore. Im Kreisgebiet haben manche Bäder schon offen, andere bleiben 2020 geschlossen. Die Schwimmbad-Genossenschaft in Bad Münster hat sich die Entscheidung in Zeiten der Corona-Pandemie nicht leicht gemacht. Wie Baldur Stiehl vom Vorstand informierte, stehe man vor der Aufgabe, Mitarbeiter, ehrenamtliche Helfer und alle Badegäste so weit wie möglich vor der Krankheit zu schützen. „Wie in allen öffentlichen Einrichtungen gelten auch bei uns strenge Abstands- und Hygieneregeln“, stellt Stiehl klar. Wer sich nicht daran hält, kann des Bades verwiesen werden.