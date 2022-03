Wie heißt es doch so schön? „Wer die Wahl hat, hat die Qual“ – genau das steht den Bürgern der Stadt Bad Kreuznach am Sonntag bevor, denn am 13. März wird der/die neue Oberbürgermeister/in gewählt. Wir haben die wichtigen Daten und Fakten rund um die Wahl zusammengefasst.