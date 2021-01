Langenlonsheim

Das große Investitionsprojekt bei Schulz Farben trägt den Namen „JanHanna!“. Das kommt nicht von ungefähr. Jan (22 Jahre alt) und Hanna (20), die Kinder von Firmeninhaber Michael Schulz, sind die dritte Generation, die über kurz oder lang die Fäden im Familienbetrieb in der Hand halten werden. Jan studiert Mittelstandsökonomie in Kaiserslautern, steht außerdem beim Fußball-Regionalligisten FK Pirmasens im Tor, Hanna befindet sich im ersten Semester ihres Mittelstandsmanagement-Studiums in Koblenz.