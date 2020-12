Bad Kreuznach

Das Wasser muss laufen und die Heizung funktionieren – vor allem in Zeiten, in denen sich das Leben hauptsächlich in den eigenen vier Wänden abspielt. Wenn's dort mal klemmt, muss ein Fachbetrieb ran. Hausbesuch in der Corona-Krise? „Die Betriebe der Branche in der Region sind weiterhin für die Kunden da“, versichert Simon Henkel, Obermeister der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechniker-Innung (SHK) des Kreises Bad Kreuznach und im Vorstand des Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikerfachverbandes Rheinland/Rheinhessen.