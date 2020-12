Bad Sobernheim

Landrätin Bettina Dickes kritisiert im Bezug auf die Quarantäne in der Bad Sobernheimer Kindertagesstätte Leinenborn pauschale Verurteilungen und Schuldzuweisungen. In einer Stellungnahme aus dem Kreishaus erinnert sie daran, dass sich seit 1. August alle Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz im Regelbetrieb befinden.