Bad Kreuznach

Seit Professor Dr. Frank Hartmann am 1. Januar die Leitung der Unfallchirurgie am Diakonie-Krankenhaus Bad Kreuznach übernommen hat, ist der 43-Jährige in seine Heimat zurückgekehrt. Als Chefarzt tritt der Experte für spezielle Unfallchirurgie und Orthopädie die Nachfolge von Dr. Eckart Bader an, der 23 Jahre die Abteilung geleitet hat.