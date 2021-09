Zwei Tage lang machte das Quartett Carole Martiné, Holger Lanfer, Jana Albers und Michael Busch mit dem Singbus der deutschen Chorjugend auf der Fahrt von Kusel in Richtung Bischofsheim Zwischenstation in Merxheim. Viele Kinder aus Schulen und Chören nutzten die Bühne an der Mehrzweckhalle, um sich vor Publikum zu präsentieren. Der umgebaute Minibus mit ausklappbarer Bühne und integrierter Licht- und Tontechnik machte seinem Namen alle Ehre.