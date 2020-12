Oberhausen

Wer kennt die Namen, zählt die Preise? Der Herbst ist nicht nur die Zeit der Weinlese, sondern auch die der Auszeichnungen in der Weinszene. Kammern, Fachblätter und -magazine, Gourmetführer und Weinguides küren Gute und Beste. Es ist schwer, Einordnungen zu bieten und den Überblick zu bewahren. Aber es gibt die Namen, die immer wieder an der Spitze auftauchen und die in der Weinwelt dauerhaften Klang und Renommee besitzen. Zum Beispiel Dönnhoff in Oberhausen an der Nahe.