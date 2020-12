Soonwald

„Wir sind dabei, wenn es am kommenden Wochenende heißt ,Gemeinsam! Für den Wald'“, so Förster Michael Veeck. Wie Forstleute und Waldbesitzende in ganz Deutschland laden auch das Forstamt Soonwald und seine Partner anlässlich der Deutschen Waldtage vom 18. bis 20. September in die heimischen Wälder ein.