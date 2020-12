Bad Kreuznach

Desinfektionsmittel sind derzeit immens gefragt. Kaum ein Bereich des gesellschaftlichen Lebens, in dem sie in Zeiten der Covid-19-Pandemie nicht großzügig Verwendung finden, um Hände und Flächen zu desinfizieren. Das Ergebnis: Leere Regale in Drogeriemärkten und Apotheken.