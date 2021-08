„Des Pudels Kern oder Ein Schuss mit Folgen“ heißt das neue Theaterstück von Ulrike Piechota, die sich aber damit nicht etwa auf die Spuren des auch in Bad Kreuznach bekannten Magisters Faust heftet. Vielmehr taucht dieser Pudel, dessen Name Göte gleichlautend mit dem berühmten deutschen Dichterfürsten ist, in einer Krimikomödie auf.