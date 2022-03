Der Zufall half: Vermisster Bub ist wohlauf

Ein zehnjähriger Junge aus Kirn wurde am Dienstag kurz vor 13 Uhr bei der Polizei als vermisst gemeldet. Polizei und Feuerwehren Kirn starteten gegen 15 Uhr eine Personensuche.

Daran beteiligten sich auch die Feuerwehr Rettungshundestaffel aus Bad Sobernheim und die Rettungshundestaffel aus Wittlich. Die Suche wurde in Richtung Kreis Birkenfeld ausgedehnt. Ein glücklicher Zufall beendete die Suche. Als die Kirner Feuerwehr den Idar-Obersteiner Feuerwehr-Chef Jörg Riemer alarmierten und ihm die Personenbeschreibung durchgab, gab dieser Entwarnung. Riemer klär auf: „Ich war auf der alten B 41 zwischen der Kläranlage und dem Globus Baumarkt unterwegs. Da kam mir eine Minute vor dem Anruf der Kirner Kollegen der Junge entgegen. Also drehte ich, lud ihn in meinen Feuerwehr-Kommandowagen und brachte ihn ans Kirner Gerätehaus.“ Dort war die Erleichterung nach der Ankunft des Jungen groß, der nur leicht bekleidet stundenlang unterwegs war. sns