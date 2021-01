Bingen

„Unser Ziel ist es, im Jahr 2023 in unser Wohnprojekt einzuziehen“, sagt Margret Martini voller Optimismus. Wie das zukünftige Wohnen aussehen soll, zeigt jetzt ein großes, rot-weiß-grünes Banner am Grundstück der Wohnungsgenossenschaft WoGe Bingen eG im Stadtteil Büdesheim. Martini gehört dem Vorstand der Genossenschaft an und erläuterte die Ziele mit einem Kreis von Mitgliedern bei einem Pressetermin.