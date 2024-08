Plus Bad Kreuznach Der Wilhelmsturm in Bad Kreuznach wird nun auch außen saniert: Kosten betragen 1,1 Millionen Euro Von Harald Gebhardt i Die Sanierungsarbeiten der Fassade des Turms der ehemaligen Wilhelmskirche beginnen Mitte August. Foto: Patricia Horn/Sparkasse Rhein-Nahe Die Sanierungsarbeiten am Turm der ehemaligen Wilhelmskirche in Bad Kreuznach gehen jetzt weiter voran. Die Gesamtkosten für die Turmsanierung belaufen sich auf insgesamt rund 1,1 Millionen Euro, teilt die Sparkasse Rhein-Nahe mit, die Mitte August für rund fünf Wochen damit beginnt, das Gerüst zu stellen. Lesezeit: 2 Minuten

Im Zuge der Außensanierung soll die Turmspitze mit neuem Naturschiefer eingedeckt werden. Gleichzeitig wird das Sandsteinmauerwerk in Abstimmung mit dem Amt für Denkmalpflege saniert, ebenso die Sandsteine an den Giebeldreiecken und die Sandsteinquader an den vier Turmecken. In den Jahren 2018 bis 2021 wurde der Turm bereits von innen saniert. Arbeiten ...