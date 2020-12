Bad Sobernheim

Dem Rätsel der verschwundenen Jahresziffern am Marum-Gebäude ist Roland Ruegenberg auf der Spur. Bis zum Großbrand Ende Februar vergangenen Jahres schmückte die Jahreszahl 1875 das Hauptgebäude der ehemaligen Strumpffabrik, um an das Baujahr des Gewerbekomplexes in Bad Sobernheim zu erinnern. Inzwischen sind die Metallziffern verschwunden.