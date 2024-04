Plus Bad Kreuznach

Der Vater des Bad Kreuznacher Kitaplans: Karl-Heinz Wendels Planung diente als Blaupause für andere Städte

i Über alle wichtigen Ereignisse und Entscheidungen in seiner Amtszeit hat Karl-Heinz Wendel Buch geführt. Foto: Hansjörg Rehbein

Karl-Heinz Wendel darf mit Fug und Recht für sich in Anspruch nehmen, einen großen Beitrag zur Entwicklung des städtischen Jugendamts in Bad Kreuznach geleistet zu haben. 1966 begann er als Jugendpfleger, von 1978 bis 1985 war er stellvertretender Amtsleiter, von 1985 bis zu seinem Ausscheiden Ende 2001 Amtsleiter. Der heute 83-Jährige hat über die Entwicklung der Jugendhilfe in den 35 Jahren seiner Zuständigkeit akribisch Buch geführt.