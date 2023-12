Plus Meisenheim Der schönste Weihnachtsmarkt in 22 Jahren: Besucher loben Ambiente und Stimmung in Meisenheim Viel Lob gab es von den Besuchern für den stimmungsvollen Meisenheimer Weihnachtsmarkt. Von Roswitha Kexel

„Großes Lob an die Weihnachtsmarktverantwortlichen und Helfer. Ihr habt einen wundervollen Markt gezaubert. Macht bitte weiter so. Für mich ist es seit 22 Jahren der schönste Weihnachtsmarkt in Meisenheim“: Mit dieser Meinung steht Astrid Pauly nicht allein. Viele Besucher schwärmten vom Ambiente des diesjährigen Weihnachtsmarktes. „Der Meisenheimer Weihnachtsmarkt hat sich in ...