Plus Guldental

Der Sänger des Nahetals starb vor 140 Jahren: Dokumentation über den großen Sohn Guldentals

Von Dieter Ackermann

i Autor Gerhard Schwanke am PC, auf dem die Büste von Gustav Pfarrius sehr schön zu erkennen ist. Foto: Dieter Ackermann

Gustav Pfarrius, der Sänger des Nahetals wurde am 31. Dezember 1800 im Guldentaler Ortsteil Heddesheim geboren. Er starb in der Nacht vom 15. auf den 16. August 1884 in Köln. Anlässlich des 140. Todestags hat der Guldentaler Ehrenbürger, Hobbyautor und ehemalige Justizoberamtsrat Gerhard Schwanke innerhalb von 18 Monaten eine über 300-seitige Dokumentation über den Dichter und Sänger erstellt.