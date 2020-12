Nahe-Glan

Die Obsternte im Nahe-Glan-Land dauert noch bis Mitte November an. Der „Oeffentliche“ fragte in der Odernheimer Bannmühle, bei Niehoffs-Vaihinger in Lauterecken, in der Gebrother Fruchtkelterei Merg und bei Vinella-Chef Andreas Rapp (BME) nach der Qualität des Ernteguts.