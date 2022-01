Sie fuhren nicht mal zwei Tage lang: Nach dem Streik der Busfahrer über das Wochenende bis einschließlich vergangenen Montag stehen die Busse seit Mittwochabend landesweit still. Ein Ende sei noch nicht absehbar, heißt es in einer Pressemeldung von Verdi-Verhandlungsführer Marko Bärschneider.

In dem festgefahrenen Manteltarifstreik zwischen Verdi und dem Arbeitgeberverband VAV gab es auch am Dienstag keine Einigung – wieder einmal. „Im Moment sehe ich keine Hoffnung, dass sich etwas ändert“, sagt Thomas Rockel, der als Betriebsratsvorsitzender der Bad Kreuznacher Stadtbus GmbH an den Verhandlungen teilnimmt, auf Anfrage unserer Zeitung. ri