Plus Waldböckelheim Der nächste Starkregen kommt bestimmt: Siedlergemeinschaft in Waldböckelheim will vorbereitet sein Von Christine Jäckel i In Waldböckelheim engagieren sich (v. l. n. r.) Thorsten Knapp, Helmut Sorg und Robert Metzger sowie weitere Mitglieder der Siedlergemeinschaft in der Hochwasservorsorge. Sie wollen die Planung von Schutzmaßnahmen, für die jeder Hausbesitzer selbst verantwortlich ist, anstoßen. Foto: Christine Jäckel Die Vorsorge gegen Überschwemmung gerät ins Vergessen. Mitglieder der Siedlergemeinschaft „Auf Bühl“ in Waldböckelheim wollen Maßnahmen zum Laufen bringen. Lesezeit: 2 Minuten

In der Region setzte zuletzt an Pfingstsonntag ein Sturzbach im Kirner Stadtteil Sulzbach und angrenzenden Orten Straßen, Gärten, Keller und Gebäude unter Wasser und Schlamm. Auf rund 35 Millionen Euro wurde der Schaden geschätzt. In Waldböckelheim haben sich auf Initiative von Robert Metzger Mitglieder der Siedlergemeinschaft „Auf Bühl“ zusammengetan, um ...