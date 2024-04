Plus Bad Kreuznach Der lange Weg zum Humperdinck Park im Kreuznacher Südosten: Start am Donnerstag Von Harald Gebhardt i Über diese neue Straße soll das neue Wohnquartier Humperdinck Park an die Dürerstraße angebunden werden. Foto: Harald Gebhardt Es war ein langwieriger, harter Kampf mit mehreren Anläufen, doch das ist jetzt Schnee von gestern: Am Donnerstag ist Spatenstich am Humperdinck Park. Im Südosten der Kreisstadt zwischen dem Weyroth, dem heutigen Ende der Humperdinckstraße und dem Neubaugebiet „In den Weingärten“ entsteht auf einem gut 20.000 Quadratmeter großen Areal ein neues Stadtquartier. Lesezeit: 2 Minuten

Die zehn neuen Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 200 Wohnungen, 254 Stellplätzen plus Elektroladesäulen und Fahrradstellplätze schließen die dortige Baulücke am Kreuznacher Stadtrand. Ein Neubau mit 29 Wohneinheiten bietet dabei geförderten Wohnungsbau. Bauherr ist die DBA Deutsche Bauwert AG aus Baden-Baden, die schon einige Projekte in Bad Kreuznach umgesetzt hat, so die ...