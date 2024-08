Plus Kirn-Kallenfels Der Kirner Stadtteil Kallenfels wird nur noch von Frauen geführt Von Robert Neuber i Bernd Ulrich wurde als Ortschef von Nachfolgerin Michaela Bickler (re.) und ihrer Vertreterin Britta Schüssler-Bauer (li.) geherzt. Foto: Robert Neuber Der neue Ortsbeirat des Kirner Stadtteils Kallenfels wurde nun ins Amt gerufen – neue Ortsvorsteherin ist MIchaela Bickler, die vereidigt wurde. Ein Novum in der Region: Der gesamte Ortsbeirat ist weiblich. Lesezeit: 2 Minuten

Die neue Ortsvorsteherin von Kirn-Kallenfels ist vereidigt: Michaela Bickler sprach die Worte des Schwurs zum Wohle des Stadtteils. Damit kann sich die Schwester des Verbandsbürgermeisters Thomas Jung demnächst nicht mehr so eifrig um den Oberhäuser Sportverein kümmern, der ihr bekanntlich so am Herzen liegt. Immerhin teilte sie in der Sitzung ...