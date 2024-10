Plus Kirn

Der Kirner Kunst- und Handwerkermarkt erfreut sich großen Zuspruchs

Von Sebastian Schmitt

i Nach den regenreichen Tagen der vergangenen Woche spielte das Wetter beim Kunst- und Handwerkermarkt mit und lockte zahlreiche Besucher in die Kirner Innenstadt. Foto: Sebastian Schmitt

Der Kirner Kunsthandwerkermarkt lockte in diesem Jahr wieder Tausende in die Innenstadt. Ob an den Ständen oder in den Geschäften, es wurde munter begutachtet, gekauft und natürlich gut gegessen.