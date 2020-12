Kirn

Wilhelm Dröscher, der „gute Mensch von Kirn“ wurde am 7. Oktober 1920 in Kirn geboren und starb im Alter von nur 57 Jahren während des SPD-Bundesparteitags in Hamburg. Viele erinnern sich an das Wirken des Kirners als Bürgermeister, Landtags-, Bundestags- und Europaabgeordneter, der sich in der großen Politik, aber auch in Ortsgemeinderäten und im Gespräch mit den „kleinen Leuten“ sehr wohlfühlte.