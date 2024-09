Plus Bad Kreuznach

Der Frust sitzt tief: Einzelhändler machen ihrem Ärger über Zustände in Kreuznacher Innenstadt Luft

i Solche Schmierereien gehören leider zum Erscheinungsbild der Kreuznacher Innenstadt. Doch auch sonst liegt einiges im Argen. Foto: Markus Kilian

Verdreckte Ecken, Müll, Schmierereien an den Hauswänden, aggressive Radfahrer, rücksichtlose E-Scooterfahrer in der Fußgängerzone, Wildpinkler, verwahrloste Gebäude und die nächtliche Sicherheitsproblematik: Von gemütlichem Bummeln kann längst keine Rede mehr sein. In der Einwohnerfragestunde des Stadtrats verschafften an die 20 Geschäftsleute aus der Innenstadt ihrem Ärger über die schlimmen Zustände in der Kreuznacher Fußgängerzone Luft und zogen kräftig vom Leder.