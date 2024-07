Plus Kreis Bad Kreuznach Der Frust ist groß: Bürger im Kreis Bad Kreuznach müssen lange auf neuen Reisepass warten Von Hannah Klein i Reisepässe sind gefragter denn je: Binnen vier Wochen sind in der Bundesdruckerei 600.000 Bestellungen eingegangen. Mit der Folge, dass die Druckerei mit den Lieferungen nicht mehr hinterherkommt und die Bürger wochenlang auf ihren Pass warten müssen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance/dpa Die Sommerferien sind in vollem Gange, dem lang ersehnten Urlaub vieler Menschen steht nichts mehr im Wege. Doch das kann sich mit einem Blick in den unbemerkt bereits abgelaufenen Reisepass schnell ändern. Die Freude weicht dem Schock spätestens auf dem Bürgeramt: Acht bis zehn Wochen beträgt die aktuelle Lieferzeit. Antragstellende sehen ihren Urlaub gefährdet. Frust macht sich auf manchen Pass- und Ausweisstätten breit. Lesezeit: 4 Minuten

Schuld an den langen Wartezeiten sind allerdings nicht die Bürgerämter. Der Grund ist eine seit Anfang des Jahres generell bestehende außergewöhnlich hohe Nachfrage an Reisepässen. Das bestätigt Mehmet Ata, Pressesprecher des Bundesministeriums des Inneren und für Heimat (BMI), auf Anfrage des Oeffentlichen Anzeigers: „Binnen vier Wochen wurden erstmals in der ...