Der Frost macht Frust bei der Weinlese: Winzer im Kreis Bad Kreuznach beklagen Verluste

i Thomas Emmerich (zweiter von links), mit seinen Azubis Leon Schwab und Marlin Schreiner (dritter und vierter von links) sowie den Erntehelfern bei der Lese im Weinberg nahe Mandel. Das Team hat gestern Dornfelder gelesen. Fotos: Ella Beisigel Foto: Ella Beisiegel

Die Weinlese ist in vollem Gange: An der Nahe und in Rheinhessen werden die Trauben geerntet – mit erheblichen Verlusten. Der Frost im April hat gebietsweise schwer zugeschlagen und an einigen Stellen zu starken Einbußen geführt. Besonders betroffen sind tief liegende Weingüter, erklärt Bernd Prior, Leiter der Abteilung Weinbau, Oenologie sowie Weinmarkt und Vize-Dienststellenchef am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück.