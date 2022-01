Ortsvorsteher Volker Hertel hat für 2022 nur einen wirklichen Wunsch: das Freibad über 2022 hinaus zu erhalten. Darum will er das Bad noch stärker in den Fokus der Öffentlichkeit rücken und deutlich machen, dass es mehr ist als das Freibad der Bosenheimer, sondern das Schwimmbad für alle Bürger in den östlichen Stadtteilen. „Diese Einstellung müssen wir in die Köpfe der Leute bekommen“, sagt der Ortsvorsteher.