Bad Kreuznach

Der Bauboom hält an, die Kreisstadt Bad Kreuznach wächst weiter: Grob geschätzt werde sich die Bevölkerungszahl, insbesondere durch Zuzug von außen, in den nächsten Jahren um 2000 bis 2500 Menschen erhöhen, so die Stadt-CDU. Deshalb hat sich der Vorstand der CDU-Stadtratsfraktion mit dem Thema „einer verantwortungsbewussten und nachhaltigen Entwicklung unserer Stadt als Wohnstandort“ beschäftigt.