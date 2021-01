Der Bad Kreuznacher Stadtrat tagt im Januar rein digital

Bad Kreuznach

Der verlängerte Lockdown hat Einfluss auf das Abhalten von Präsenzsitzungen politischer Gremien in der Stadt Bad Kreuznach. „Aufgrund der aktuellen Corona-Lage wird die Sondersitzung des Stadtrats zum Thema ÖPNV digital durchgeführt. Die reguläre Sitzung des Stadtrats am 28. Januar wird verschoben und – sofern es die Situation bis dahin zulässt – Anfang Februar nachgeholt. Der Haushalt 2021 wird in der nächstmöglichen Präsenzsitzung des Stadtrats behandelt. Die kommenden Ausschüsse finden online statt, mit Ausnahme des Finanzausschusses am Montag, 11. Januar“, gab die Stadtverwaltung am Donnerstagabend bekannt.