Der alte Neue: Axel Walter bleibt Ortschef in Volxheim

Der neue und alte Ortsbürgermeister von Volxheim heißt Axel Walter. Der 63-Jährige hat die Ortschefwahl in der Gemeinde mit 68,34 Prozent der Stimmen für sich entschieden. Einen Gegenkandidaten zum Volxheimer FWGler, den die CDU unterstützt, gab es nicht. „Ich bin zufrieden“, äußerte er sich zum Ergebnis. Walter, der gebürtig aus Siegen stammt, wohnt seit mehr als 20 Jahren in Volxheim, seit 2019 führt der Bilanzbuchhalter die Geschicke der Gemeinde.

Die hatte bei der Kommunalwahl allerdings mit einem Ungeschick zu kämpfen: Wegen eines Formfehlers auf den Stimmzetteln der Briefwahlunterlagen konnte die Gemeinderatswahl nicht am Sonntag stattfinden. Sie soll am 7. Juli nachgeholt werden. Walter spricht von einem „Riesenschaden“ und appelliert, man müsse versuchen, die Wähler ins Wahllokal zu bekommen. Dabei steht Volxheim im Vergleich noch sehr gut da: Bei der Kommunalwahl am Sonntag sind 80 Prozent der Volxheimer wählen gegangen.