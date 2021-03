An Ideen mangelt es nicht: In dem im September 2017 eröffneten Hildegard-Pilgerwanderweg steckt noch jede Menge Potenzial. Das Problem: Bisher fehlte ein Kümmerer, der sich dem Projekt nicht nur nebenbei, sondern voll und ganz widmet. Diese Lücke ist seit Anfang März geschlossen: Anke Budde will die Entwicklung der touristischen Attraktion unter dem Dach der Naheland-Touristik „mit viel Lust und Leidenschaft“ vorantreiben.