Die Zeiten, in denen die Spitzenkandidaten der Partei ihre Kandidaten im Wahlkreis öffentlichkeitswirksam besucht haben, sind vorbei. Corona-Pandemie und Lockdown verhindern den klassischen Wahlkampf, den man kennt. Für die Wahlkreiskandidaten vielleicht nicht allzu traurig: Die in der Vergangenheit zum Teil absurde Terminhatz für die Kandidaten fällt aus, aber es wird auch deutlich schwerer, seine politischen Botschaften an den Mann und an die Frau zu bringen.