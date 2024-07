Plus Bad Kreuznach

Den Langmut der Justiz endgültig erschöpft: Freiheitsstrafe für 28-Jährigen aus Bad Sobernheim

i Symbolbild Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa

Zeitweise sah es so aus, als ob der 28-jährige Angeklagte aus Bad Sobernheim, der wegen Diebstahl und Nötigung zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten verurteilt wurde, noch eine Bewährungschance bekommt. Seit Februar dieses Jahres ist er wieder in Arbeit, seine Firma ist zufrieden mit seiner Leistung und er kümmert sich in einem gewissen Rahmen um seine Kinder, die bei seiner Ex-Partnerin leben.