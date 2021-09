Demos pausieren: Rat diskutierte die Spaziergänge

Die Ortsgemeinderatssitzung am Montagabend nahm in puncto „Dienstagspaziergänger“ und Gegendemo eine überraschende Wendung. Nachdem Jürgen Tatzke von der FWG als Erster Beigeordneter für die zurückgetretene „OB“ Christina Bleisinger seine Antrittsrede hielt, ihr den „inneren Frieden“ wünschte und in einem flammenden Appell das „Miteinander und die Einigkeit als den einzig richtigen und zielführenden Weg“ beschwor, meldete sich aus den voll besetzten Zuhörerreihen mit Nicole Seibert urplötzlich eine „Dienstagsspaziergängerin“ vom Organisationsteam und überreichte ein Schreiben, das für einen weiteren Tagesordnungspunkt (runder Tisch) von großer Relevanz sein könnte.