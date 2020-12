Bad Kreuznach

Diese Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Koblenz könnte auch für Gastwirte weit über die Stadtgrenzen Bad Kreuznach hinaus Folgen haben: Nicht jeder Gastronomiebetrieb benötigt zwingend einen Fettabschneider. Es komme auf die Verhältnismäßigkeit an, so das Verwaltungsgericht in seinem Urteil vom 24. Juni 2020, das die Allgemeine Entwässerungssatzung (AES) der Stadt Bad Kreuznach für unwirksam erklärt. Noch kann die Stadt gegen das Urteil Berufung eingelegen.