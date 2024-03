Plus Bad Kreuznach

Defekte Waschbecken und keine Ausflüge: Eltern kritisieren Zustände im Behindertenbereich der Stiftung Kreuznacher Diakonie scharf

Von Harald Gebhardt , Josef Nürnberg

i Margot Fückel und mit ihren Sohn Andreas vor dem Diakonie-Wohnheim In den Weingärten Foto: Josef Nürnberg

Ungepflegte und sogar eingewachsene Finger- und Zehennägel, Zahnbürsten, die Schimmel ansetzen, Zahnputzbecher mit Kalkrückständen, defekte Waschbecken, die abgebaut, aber nicht ersetzt wurden, Badewannen für behinderte Menschen und Lifter, die nicht repariert werden, verdreckte Bettlaken – die Zustände in denen behinderte Menschen in den Wohneinrichtungen der Stiftung Kreuznacher Diakonie leben müssen, sind laut Aussage besorgter Eltern katastrophal und widersprächen fundamental dem Leitbild und dem nach außen so gern transportierten Bild einer Diakonie, in der die Menschen im Mittelpunkt stehen.