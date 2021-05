Eine günstige Gelegenheit, an eine größere Menge Geld zu kommen, witterte ein 25-Jähriger aus Wiesbaden, als er von einem Geschäft eines in Kirn aktiven Drogendealers erfuhr. Mit Hilfe eines 22-jährigen Bekannten verschleppte er im Sommer 2018 den Dealer in den Kirner Stadtwald, bedrohte ihn mit einem Messer und forderte 20 000 Euro von dem Mann.