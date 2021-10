Das klang gar nicht so gut, was Christian Fuchs vom Ingenieurbüro Hartwig am Donnerstagabend im Gesellschaftshaus dem Bau- und Hauptausschuss des Kirner Stadtrats vortrug. In Sachen Kanalisation und Wasserleistungssanierung in der Kirner Kernstadt wird es in den nächsten Jahren riesige Baustellen geben.