Plus Bad Kreuznach Das „Weiße Haus“ hinter dem „Pentagon“: Großkanzlei zieht in neues Domizil Von Josef Nürnberg i Ralf-Dieter Kanzler (von links), Maka-Geschäftsführerin Annette Hahn Kanzler und Kristof Mades sind froh, dass das Maka zum 1. Juni in Betrieb gegangen ist. Foto: Josef Nürnberg Die größte Anwaltskanzlei in Stadt und Kreis Bad Kreuznach ist umgezogen. Das neue Domizil der Kanzlei Kanzler, Kern, Kaiser wird schon jetzt das „Weiße Haus“ genannt. Es liegt gleich hinter dem – wegen seiner Bauweise – Pentagon genannten Bau. Lesezeit: 3 Minuten

Die Rechtsanwälte Kanzler – Kern – Kaiser Part GmbH mit derzeit rund 14 aktiven Anwälten, die größte Anwaltskanzlei in Stadt und Kreis Bad Kreuznach, ist von der Innenstadt an den Rand des östlichen Teils des Industriegebietes in den Chausseegarten 4 verzogen. Das „Weiße Haus“ wie das Gebäude schon jetzt genannt ...