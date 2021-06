Bas Sobernheim-Entenpfuhl/ Soonwald. Vor knapp drei Wochen gingen am Freitag, 4., und Samstag, 5. Juni, zwei Starkregenereignisse über dem Soonwald nieder, die zu nicht gekannten Überschwemmungen führten. Allein am Samstag fielen in einem wenige Quadratkilometer großen Areal rund um den Ellerspring weit mehr als 100 Liter in nicht mehr als sechs Stunden nieder – ein Sechstel des mittleren Niederschlags.