Kreis Bad Kreuznach

Die Hitzewelle hat auch den Kreis Bad Kreuznach fest im Griff. Was liegt da näher, als sich eine abkühlende Dusche zu gönnen? Doch das kühle Nass ist auch an der Nahe so stark nachgefragt, dass die Stadtwerke Bad Kreuznach Rekordwerte messen und daher dringend um einen sorgsamen Wasserverbrauch bitten: Nach dem Höchstverbrauch von 18.000 Kubikmetern Wasser an einem Tag im vergangenen Jahr wurde nun die Marke von 19.000 Kubikmeter geknackt.