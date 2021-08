Es ist August 1967, als der damals 15-jährige Peter Henkel, selbst leidenschaftlicher Fußballer, aus der Zeitung erfährt, dass der große FC Bayern München in die Region kommt. Am Bretzenheimer Schlossgarten steht ein Testspiel gegen eine Auswahl der Bundeswehr an. Für den gebürtigen Bad Kreuznacher ist eines sofort klar: „Da muss ich hin.“