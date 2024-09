Plus Hackenheim

Das Schweigen hat endlich ein Ende: Hackenheimer evangelische Christuskirche hat wieder Glocken

Von Josef Nürnberg

i Der lange ersehnte Moment: Maike Enders (von links), Patricia Nickel und Brigitte Immig schalteten im Beisein von Pfarrerin Lina Neeb das Schlagwerk der Glocken per Fernbedienung ein. Foto: Josef Nürnberg

Seit Sonntag rufen wieder Glocken die evangelischen Christen zum Gottesdienst in ihre Christuskirche. Nach dem Auszug der Gemeinde aus der Zeltdachkirche in der Bosenheimer Straße in die Christuskirche 2004 läuteten nur noch die Glocken der katholischen Kirche zum Gottesdienst oder für einen Verstorbenen. Im Rahmen des 20. Jubiläums wurde das Läutewerk für die drei Glocken erstmals offiziell angeschaltet.