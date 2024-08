Plus Bad Kreuznach Das Mediziner-Camp fürs Land kommt: Der Kreis Bad Kreuznach wirbt mit Mistreitern um den Ärztenachwuchs i Auf dem Land herrscht Ärztemangel. Die Landkreise versuchen, dieses Problem zu lösen. Foto: Tom Weller/picture alliance/dpa Um bei angehenden Ärzten für die heimische Region zu werben, richtet der Verein Ärzte für die Westpfalz am 26. und 27. September ein Mediziner-Camp aus. Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt, damit eine persönliche und intensive Betreuung gewährleistet ist. Lesezeit: 2 Minuten

Das Camp richtet sich an Frauen und Männer, die auf der Zielgeraden der Ausbildung zum Arzt sind und sich nun Gedanken machen, wo sie künftig leben und arbeiten wollen. In medizinischen Workshops in Praxen und Krankenhäusern können an den beiden Tagen die Weiterbildungsmöglichkeiten im klinischen und fachärztlichen Bereich in der ...