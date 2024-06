Plus Bad Kreuznach Das Land hilft: Die Kreisstadt Bad Kreuznach ist 7,3 Millionen Euro Schulden los Von Harald Gebhardt i Minister Mertin (2. von links) überreicht OB Letz den Bewilligungsbescheid über 7,3 Millionen Euro aus dem Entschuldungsfonds. Mit Letz freuen sich der Kreuznacher CDU-Landtagsabgeordnete Helmut Martin (links) und der FDP-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Philipp Fernis (rechts). Foto: Harald Gebhardt Die Sadt Bad Kreuznach ist 7,3 Millionen Euro ihrer Schulden los. Das Land übernimmt Altschulden in dieser Höhe im Rahmen des neuen kommunalen Entschuldungsprogramms. Lesezeit: 1 Minute

So ein Gast aus Mainz von der Landesregierung, der einen Scheck in Millionenhöhe mitbringt, ist immer gern gesehen und willkommen – auch wenn man eine Viertelstunde warten musste. Unter anderem musste sich der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin (FDP) im neuen Bad Kreuznacher Rathaus am Kornmarkt erst den Weg zu dem ...