Bad Münster-Ebernburg

Baldur Stiehl und Hamid Dehzad vom Vorstand der Schwimmbadgenossenschaft Bad Münster am Stein sind mit dem Verlauf der ersten Woche seit Öffnung des Freibads zufrieden. Mit täglich rund 100 Besuchern war der Andrang zwar noch etwas verhalten – hier hoffen die Verantwortlichen auf eine deutliche Steigerung –, doch so konnte sich das Personal auch an den Umgang mit den neuen Vorschriften im Zuge der Corona-Verordnung gewöhnen.